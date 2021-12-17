Ежедневно в Украине от Covid-19 прививают более 100 тыс. людей. Но на старте вакцинальной кампании о таких темпах иммунизации речь не шла. За год в Минздраве подготовили более 25 тыс. специалистов, которые знают особенности всех препаратов и умеют с ними работать.

Каким образом врачи и медсестры попадают в вакцинальные бригады: по собственному желанию или по приказу. С какими трудностями сталкиваются каждый день. О людях, которые нас прививают — сюжет наших корреспондентов.

Почти 500 центров вакцинации, более 800 мобильных бригад и более 3 тыс. пунктов прививок. И все это работает благодаря работе 25 тыс. медиков. Одна из них — наша первая героиня — проводит прививку с самого начала вакцинальной кампании в поликлинике Соломенского района Киева.

Сейчас очередей в пункт прививок здесь почти нет. Однако еще месяц назад за день здесь успевали вакцинировать до 400 человек. Нина Шевелева — одна из самых опытных медсестер в коллективе. В медицине она уже более 25 лет.

Женщина рассказывает, что одной из первых вызвалась в вакцинальную бригаду, ведь это ее профиль. До пандемии медсестра прививала детей от других болезней. Именно опыт работы с малышами, говорит она, помогает успокаивать людей, которые волнуются перед уколом.

— Сложнее всего, мне кажется, найти вот этот контакт с человеком. Чтобы он спокойно перенес момент вакцинации. Главное — объяснить, что это важно, что вакцинация предохраняет от тяжелого течения и госпитализации, — объясняет Нина Шевелева.

Бывает, люди теряют сознание из-за волнения. Выдержать все это, говорит женщина, помогает вера в важность дела, которое делаешь.

А это — один из центров вакцинации Днепра. За прививку пациентов здесь отвечает Альбина Коцеруба. В начале вакцинальной кампании медсестра успела поработать в мобильной бригаде. Говорит, что это был очень сложный период.

— Летние месяцы были самые тяжелые из-за жары и в моральном отношении. Каждому человеку надо было объяснить, что вакцинация нужна. А еще, что может быть температура, которую не следует сбивать, — рассказывает медицинская сестра пункта прививки.

Но кроме стресса, говорит женщина, есть в работе и место для юмора. Выдержать морально помогают сами пациенты, когда приходят и рассказывают, что им, вроде бы, всадили чип.

В Минздраве рассказали, что темпы подготовки специалистов для центров вакцинации растут. Для сравнения, в начале весны в каждом регионе работало только по одной мобильной бригаде. Сейчас счет идет на сотни. Достичь этого удалось благодаря отлаженной системе тренингов.

— Мы разворачивали потенциал каскадным методом: готовили специалистов на национальном уровне, готовили тренеров и сейчас продолжаем для того, чтобы в каждом регионе работали центры по обучению медработников по проведению вакцинальной кампании, — рассказывает руководитель Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Украины Александр Заика.

Сейчас в Украине к работе в центрах вакцинации подготовили более 26 тыс. медиков. 10 тыс. из них — медсестры, которые непосредственно вводят препараты. Именно благодаря этим людям в Украине уже проведено почти 27 млн прививок.