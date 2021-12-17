Щодня в Україні від Covid-19 щеплюють понад 100 тис. людей. Та на старті вакцинальної кампанії про такі темпи імунізації не йшлося. Але за рік у МОЗ підготували понад 25 тис. спеціалістів, які знають особливості усіх препаратів та вміють із ними працювати.

Яким чином лікарі та медсестри потрапляють до вакцинальних бригад: за власним бажанням чи наказом. З якими труднощами стикаються кожного дня. Про людей, які нас щеплюють – сюжет наших кореспондентів.

Майже 500 центрів вакцинації, понад 800 мобільних бригад і більше 3 тис. пунктів щеплення. І все це працює завдяки 25 тис. медиків. Одна із них – наша перша героїня – проводить щеплення від самого початку вакцинальної кампанії в поліклініці Солом’янського району Києва.

Зараз черг до пункту щеплень тут майже немає. Однак ще місяць тому за день тут встигали вакцинувати до 400 людей. Ніна Шевельова – одна з найдосвідченіших медсестер у колективі. У медицині вона вже понад 25 років.

Жінка розповідає, що однією з перших викликалась у вакцинальну бригаду, адже це її профіль. До пандемії медсестра щеплювала дітей від інших хвороб. Саме досвід роботи з малечею, каже, допомагає заспокоювати людей, які хвилюються перед уколом.

– Найскладніше, мені здається, знайти ось цей контакт з людиною. Щоб вона спокійно перенесла момент вакцинації. Головне – пояснити, що це важливо, що вакцинація оберігає від важкого перебігу та госпіталізації, – пояснює Ніна Шевельова.

Буває, люди непритомніють через хвилювання. Витримати все це, каже жінка, допомагає віра у важливість справи, яку робиш.

А це вже – один із центрів вакцинації Дніпра. За щеплення пацієнтів тут відповідає Альбіна Коцеруба. На початку вакцинальної кампанії медсестра встигла попрацювати у мобільній бригаді. Каже, що це був дуже складний період.

– Літні місяці були найважчі з-за спеки і в моральному відношенні. Кожній людині треба було пояснити, що вакцинація потрібна. А ще, що може бути температура, яку не слід збивати, – розповідає медична сестра пункту щеплення.

Та окрім стресу, каже жінка, є у роботі і місце для гумору. Витримати морально допомагають самі пацієнти, коли приходять і розповідають, що їм, начебто, всадили чіп.

У МОЗ розповіли, що темпи підготовки спеціалістів для центрів вакцинації зростають. Для порівняння, на початку весни у кожному регіоні працювало лише по одній мобільній бригаді. Зараз лік іде на сотні. Досягти цього вдалося завдяки налагодженій системі тренінгів.

– Ми розгортали потенціал каскадним методом: готували спеціалістів на національному рівні, готували тренерів і зараз продовжуємо за для того, щоб у кожному регіоні працювали центри з навчання медпрацівників щодо проведення вацинальної кампанії, – розказує керівник національної програми імунізації центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заіка.

Нині в Україні до роботи у центрах вакцинації підготували більше 26 тис. медиків. 10 тис. із них – медсестри, які безпосередньо вводять препарати. Саме завдяки цим людям в Україні вже проведено майже 27 млн щеплень.