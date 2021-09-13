За минувшие выходные жители столицы Вьетнама сделали более миллиона прививок против Covid-19. Процесс иммунизации не прерывался даже ночью. Сейчас Ханой находится в режиме локдауна.

— Нам стоит ускорить вакцинальную программу, чтобы мы могли составить план по открытию города, — заявил мэр Ханоя Чу Нгок Ан.

По статистике вьетнамского Минздрава, в течение вакцинальной кампании, которая началась в Ханое в марте 2021 года, было введено почти 5,5 млн доз Covid-прививок. Примерно 80% взрослых жителей получили по меньшей мере один укол. Достичь показателя в 100% городские власти планируют уже к концу этой недели.

В целом же по стране уровень иммунизации достаточно низкий – чуть менее 30% населения. И только 4% из них получили обе дозы.

Как отмечают власти страны, такие неутешительные показатели вызваны дефицитом Covid-вакцин. Чтобы как-то справиться с ситуацией, чиновники от здравоохранения даже разрешили комбинировать вакцины – первую прививку делать одной, вторую — другой. Речь идет о Covid-препаратах AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sinopharm.

С начала пандемии в Вьетнаме стабильно фиксировался довольно низкий уровень заболеваемости Covid-19. Однако с появлением Covid-штамма Дельта по стране прокатилась волна новых Covid-случаев. Только за последние четыре месяца было диагностировано почти 600 тыс. заражений Covid-19 и более 15 тыс. летальных исходов среди инфицированных.