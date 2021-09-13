Новые исследования в США показывают, что вакцины против Covid-19 остаются высокоэффективными даже против госпитализаций и смерти. И это несмотря на экстраинфекционный Covid-штамм Дельта, охвативший мир.

В ходе исследования было отслежено более 600 тыс. случаев Covid-19 в 13 американских штатах с апреля по середину июля 2021 года. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поскольку в начале лета штамм Дельта резко активизировался, вероятность заражения среди непривитых была в 4,5 раза выше, госпитализации – более, чем в 10 раз, смерти – в 11 выше, чем у полностью вакцинированных.

— Вакцинация работает. Суть в следующем: у нас есть научные инструменты, которые нам нужны, чтобы уйти в этой пандемии, — заявила директор CDC Рошель Валенски на брифинге в Белом доме.

По ее словам, как показали более ранние данные, вакцинальная защита от коронавирусной инфекции несколько снижается: весной она составляла 91%, а в июне и июле — 78%.

CDC также опубликовал два других исследования, которые сигнализируют об ослаблении защиты пожилых людей. В одном из них наблюдалась госпитализация в связи с Covid-19 в девяти штатах в течение лета. Было обнаружено, что вакцинальная защита для лиц в возрасте 75 лет и старше составила 76% по сравнению с 89% для всех остальных взрослых.

Пока неясно, чем вызваны изменения, наблюдаемые с течением времени: то ли снижается иммунитет у людей, впервые вакцинированных много месяцев назад; то ли вакцина не так сильна против Covid-штамма Дельта; то ли потому, что большая часть страны отказалась от масок и других мер предосторожности.

Органы здравоохранения США будут учитывать эти последние данные, когда будут решать, нужна ли хотя бы некоторым американцам ревакцинация и как скоро ее следует проводить после введения последней дозы.

На следующей неделе советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов публично обсудят заявку Pfizer на третью дозу.