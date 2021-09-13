В Украине уже 4,8 млн человек получили полный курс вакцины. В целом же сделано более 10 млн прививок. За последние сутки вакцинировалось более 45 тыс. украинцев.

— С начала прививочной кампании привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу — 5 906 740 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 710 944 прививки, — сообщает Минздрав Украины.

За минувшие сутки вакцинировано против Covid-19 45 148 человек. Одну дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы — 28 218 человек.

За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.

В течение суток работали 300 мобильных бригад, 1004 пункта прививки, 353 центра вакцинации.

Власти Израиля сообщили, что страна уже в ближайшее время может достичь коллективного иммунитета благодаря высоким темпам вакцинации. Израиль одним из первых начал вакцинировать от коронавируса своих граждан.

При этом в стране уровень заболеваемости Covid-19 достаточно высок. На прошлой неделе выявили наибольшее количество новых случаев с начала пандемии — почти 11 тыс. больных.