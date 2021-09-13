В Україні вже 4,8 млн осіб отримали повний курс вакцини. В цілому ж зроблено більше 10 млн щеплень. За останню добу вакцинувалися більше ніж 45 тис. українців.

– Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення, – повідомляє МОЗ України.

Минулої доби вакциновано проти Covid-19 45 148 осіб. Одну дозу отримали 16 930 осіб, повністю імунізовані – 28 218 осіб.

За минулий тиждень зроблено 921 443 щеплення.

Протягом доби працювали 300 мобільних бригад, 1004 пункти щеплення, 353 центри вакцинації.

Влада Ізраїлю повідомила, що вже найближчим часом країна може досягти колективного імунітету завдяки високим темпам вакцинації. Ізраїль одним з перших почав вакцинувати від коронавірусу своїх громадян.

При цьому в країні рівень захворюваності на Covid-19 досить високий. Минулого тижня виявили найбільшу кількість нових випадків з початку пандемії – майже 11 тис. хворих.