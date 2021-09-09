Темпи вакцинації в Україні залишають бажати кращого. З лютого 2021 року у країні імунізували 5 722 212 людей, а новий спалах коронавірусу не за горами. Така ситуація пов’язана з тим, що у країні не змогли правильно організувати кампанію щеплення.

Це пов’язано першочергово з тим, що не було знайдено правильний підхід до населення, розповіла Фактам ICTV інфекціоніст Ольга Голубовська.

– З людьми треба розмовляти. Це не Європа і не США. Там лікарі не розмовляють з пацієнтом… У нас люди звикли, що з ними розмовляють, їм пояснюють, – каже Ольга Голубовська.

За її слова, порожні декларації і агітація не матимуть успіху.

Крім того, люди читають багато інформації, зокрема негативної, через що їхні сумніви можуть посилюватися.

– Люди бояться, начинаються всього. У нас є вибір вакцин. Ви боїтеся цієї вакцини, робіть тією, якої ви не боїтеся, – додає інфекціоніст.

Крім того, досить дивна ситуація з вакцинацією категорій населення. В Україні щеплення отримують люди, які можуть поки що без них обійтися.

Водночас громадяни з груп ризику, зокрема пенсіонери, поки що без уколу.

– У багатьох країнах є електронні черги. Тих, хто хворіли, викидають з черги, і роблять акцент на групах ризику. Чому у нас так вийшло, це предмет аналізу. Тому що у нас вакцинація заради вакцинації, у мене таке враження, заради галочки. Вакцинують людей, яких можна відкласти. Людина, яка перехворіла, може відкласти вакцинацію? Може! Ні, їх вакцинують, – продовжує фахівець.

Як зазначає інфекціоніст, це організаційний провал вакцинації від коронавірусу в Україні.