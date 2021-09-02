Значна частина громадян України вірить у те, що вакцинація від коронавірусу є ефективним способом боротьби з пандемією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України у серпні 2021 року.

За їхніми даними, 43,4% опитаних заявили, що щеплення допоможе побороти коронавірус, проте кожен громадянин має самостійно вирішувати – робити укол чи ні.

Вважають, що вакцинація має бути обов’язковою, 10,2% громадян. Вони називають імунізацію єдиним способом подолання пандемії.

Однак є в Україні й частина громадян, які думають, що вакцинація – це кампанія, ініційована міжнародними корпораціями задля власного збагачення. Таких було 10,2% респондентів.

5,7% вірять у різноманітні теорії змов, і говорять, що імунізація від коронавірусу є лише операцією з введення людям невідомих речовин чи пристроїв для контролю їхньої свідомості та поведінки.

Опитування провів Інститут соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України з 1 до 12 серпня 2021 року на території України, окрім окупованих Росією частин. Загалом дослідники вивчили думку 1 200 респондентів Метод – інтерв’ю. Похибка вибірки становить 3,2%.

Джерело: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України