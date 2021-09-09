Темпы вакцинации в Украине оставляют желать лучшего. С февраля 2021 года в стране привили 5 722 212 людей, а новая вспышка коронавируса не за горами. Такая ситуация связана с тем, что в стране не смогли правильно организовать кампанию иммунизации.

Это связано в первую очередь с тем, что не был найден правильный подход к населению, рассказала Фактам ICTV инфекционист Ольга Голубовская.

— С людьми надо разговаривать. Это не Европа и не США. Там врачи не разговаривают с пациентом… У нас люди привыкли, что с ними разговаривают, им объясняют, — говорит Ольга Голубовская.

По ее слова, пустые декларации и агитация не будут иметь успеха.

Кроме того, люди читают много информации, в том числе негативной, из-за чего их сомнения могут усиливаться.

— Люди боятся, начинаются всего. У нас есть выбор вакцин. Вы боитесь этой вакцины, делайте той, которой вы не боитесь, — добавляет инфекционист.

Кроме того, довольно странная ситуация с вакцинацией категорий населения. В Украине прививки получают люди, которые могут пока без них обойтись.

В то же время граждане из групп риска, в частности пенсионеры, пока без укола.

— Во многих странах есть электронные очереди. Тех, кто болели, выбрасывают из очереди, и делают акцент на группах риска. Почему у нас так получилось, это предмет анализа. Потому что у нас вакцинация ради вакцинации, у меня такое впечатление, ради галочки. Вакцинируют людей, которых можно отложить. Переболевшему можно отложить вакцинацию? Можно! Нет, их вакцинируют, — продолжает специалист.

Как отмечает инфекционист, это организационный провал вакцинации от коронавируса в Украине.