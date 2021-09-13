Нові дослідження в США показують, що вакцини проти Covid-19 залишаються високоефективними навіть проти госпіталізацій і смерті. І це незважаючи на екстраінфекційний Сovid-штам Дельта, що охопив світ.

В ході дослідження було відстежено понад 600 тис. випадків Covid-19 в 13 американських штатах з квітня по середину липня 2021 року. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), оскільки на початку літа штам Дельта різко активізувався, ймовірність зараження серед нещеплених була в 4,5 рази вище, госпіталізації – більш, ніж в 10 разів, смерті – в 11 вище, ніж у повністю вакцинованих.

– Вакцинація працює. Суть в наступному: у нас є наукові інструменти, які нам потрібні, щоб піти від цієї пандемії, – заявила директор CDC Рошель Валенскі на брифінгу в Білому домі.

За її словами, як показали більш ранні дані, вакцинальний захист від коронавірусної інфекції дещо знижується: навесні він становив 91%, а в червні і липні – 78%.

CDC також опублікував два інших дослідження, які сигналізують про послаблення захисту людей похилого віку. В одному з них спостерігалася госпіталізація у зв’язку з Covid-19 в дев’яти штатах протягом літа. Було виявлено, що вакцинальний захист для осіб віком 75 років і старше склав 76% у порівнянні з 89% для всіх інших дорослих.

Поки неясно, чим викликані зміни, спостережувані з плином часу: чи то знижується імунітет у людей, вперше вакцинованих багато місяців тому; чи то вакцина не так сильна проти Covid-штаму Дельта; чи тому, що велика частина країни відмовилася від масок та інших попереджувальних заходів.

Органи охорони здоров’я США будуть враховувати ці останні дані, коли вирішуватимуть, чи потрібна хоча б деяким американцям ревакцинація і як скоро її слід проводити після введення останньої дози.

Наступного тижня радники управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів публічно обговорять заявку Pfizer на третю дозу.