У Литві запровадили жорсткі обмеження для людей, які не отримали щеплення від коронавірусу. Заходи почнуть діяти з 13 вересня.

Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів країни. Відповідне рішення ухвалили 11 вересня.

В уряді вважають, що таким чином вдасться мотивувати більшу кількість населення зробити щеплення від Covid-19.

З понеділка не вакциновані люди не зможуть відвідати торгові центри, площа яких складає понад 1,5 тис. кв. м, а також усі непродовольчі магазини. Також вони не зможуть користуватися послугами салонів краси, ходити в спортклуби, на заходи за участю понад 500 людей.

Невакциновані можуть бути відсторонені від роботи, якщо роботодавець вирішив, що всі члени трудового колективу повинні мати Covid-паспорт.

Водночас без цього документу можна ходити в продовольчі магазини та на продуктові ринки, в магазини з товарами для тварин, в аптеки, салони оптики, в ортопедичні салони, в магазини, що торгують рослинами, насінням, добривами – однак тільки в ті, які не перебувають в торгових центрах, або які мають окремий вхід, їх площа має бути не більша за 1,5 тис. кв. м.

Невакцинованим людям можна замовляти їжу на винос, отримати послуги в барах і кафе на літніх терасах, користуватися послугами АЗС, невеликих ремонтних майстерень, отримати послуги бюро ритуальних послуг, відвідувати бібліотеки, музеї, виставки, отримувати соціальні, юридичні та необхідні послуги в держустановах і муніципальних установах, відвідувати пацієнтів, які перебувають у важкому стані, вагітних і неповнолітніх, отримувати соціальні послуги.

У транспорті Covid-паспорт не потрібен, але усі пасажири мають бути в масках та дотримуватися дистанції. На міжміських маршрутах і замовних рейсах повинні бути зайняті тільки сидячі місця.

Covid-паспорт можна отримати в електронному або паперовому варіанті. Щоб мати цей документ, необхідно вакцинуватися від коронавірусу, отримати негативний тест або ж перехворіти на цю хворобу та мати достатню кількість антитіл.

В Австрії також планують посилити карантинні обмеження для боротьби з коронавірусом. Вони стосуватимуться людей, які не вакцинувалися від Covid-19.

Обмеження діятимуть вже з 15 вересня. Детальніше про карантин для невакцинованих в Австрії – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Кабінет міністрів Литви