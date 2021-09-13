В Литве ввели жесткие ограничения для людей, которые не получили прививки от коронавируса. Меры начнут действовать с 13 сентября.

Об этом сообщили на сайте Кабинета министров страны. Соответствующее решение приняли 11 сентября.

В правительстве считают, что таким образом удастся мотивировать большее количество населения сделать прививку от Covid-19.

С понедельника люди без прививки не смогут посетить торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, а также все непродовольственные магазины. Также они не смогут пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием более 500 человек.

Вакцинированные могут быть отстранены от работы, если работодатель решил, что все члены трудового коллектива должны иметь Covid-паспорт.

В то же время без этого документа можно ходить в продовольственные магазины и на продуктовые рынки, в магазины с товарами для животных, в аптеки, салоны оптики, в ортопедические салоны, в магазины, торгующие растениями, семенами, удобрениями — однако только в те, которые не находятся в торговых центрах, или которые имеют отдельный вход, их площадь должна быть не больше 1,5 тыс. кв. м.

Не вакцинированным людям можно заказывать еду на вынос, получить услуги в барах и кафе на летних террасах, пользоваться услугами АЗС, небольших ремонтных мастерских, получить услуги бюро ритуальных услуг, посещать библиотеки, музеи, выставки, получать социальные, юридические и необходимые услуги в госучреждениях и муниципальных учреждениях, посещать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, беременных и несовершеннолетних, получать социальные услуги.

В транспорте Covid-паспорт не нужен, но все пассажиры должны быть в масках и соблюдать дистанцию. На междугородних маршрутах и заказных рейсах должны быть заняты только сидячие места.

Covid-паспорт можно получить в электронном или бумажном варианте. Чтобы иметь этот документ, необходимо вакцинироваться от коронавируса, получить негативный тест или же переболеть этой болезнью и иметь достаточное количество антител.

В Австрии также планируют усилить карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом. Они будут касаться людей, которые не вакцинировались от Covid-19.

Ограничения будут действовать уже с 15 сентября. Подробнее о карантине для не вакцинированных в Австрии — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабинет министров Литвы