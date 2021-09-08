Австрия усилит карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом. Они будут касаться людей, которые не вакцинировались от Covid-19.

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Соответствующее решение приняли из-за увеличения показателей инфицирования и госпитализаций с коронавирусом.

Ограничения будут действовать уже с 15 сентября. Таким образом тесты на антигены будут действительны только 24 часа.

По словам Курца, меры будут применяться только к непривитым, чтобы защитить их и защитить больницу от перегрузки.

Также люди должны будут носить маски FFP2 в магазинах второстепенной важности, таких как магазины одежды, канцелярских товаров и тому подобное. А тем, кто прошел вакцинацию, не нужно будет носить маску, хотя они все же рекомендуются.

Однако все должны носить маски в супермаркетах и общественном транспорте.

Также были предусмотрены более строгие ограничения в случае дальнейшего ухудшения ситуации в отделениях интенсивной терапии. Курц рассказал, что количество занятых коек в отделениях интенсивной терапии должна стать новым ведущим индикатором для ограничений вместо недельной заболеваемости.

Если в течение семи дней подряд больницы будут заполнены более чем на 15% заполняемости, непривитые люди больше не будут допускаться в ночные клубы и на более масштабные мероприятия.

А если этот показатель достигнет 20%, тесты на антигены больше не будут действительны для баров, ресторанов, тренажерных залов, парикмахерских и других мест. Для посещения нужен будет ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или доказательство о выздоровлении.

В Украине также планируют отменить большинство карантинных ограничений для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а вот для красного будет необходимо пройти полный курс вакцинации от Covid-19.

Источник: The Local