Австрія посилить карантинні обмеження для боротьби з коронавірусом. Вони стосуватимуться людей, які не вакцинувалися від Covid-19.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц. Відповідне рішення ухвалили через збільшення показників інфікування і госпіталізацій з коронавірусом.

Обмеження діятимуть вже з 15 вересня. Таким чином тести на антигени будуть дійсні тільки 24 години.

За словами Курца, заходи будуть застосовуватися тільки до нещеплених, щоб захистити їх і захистити лікарні від перевантаження.

Також люди повинні будуть носити маски FFP2 в магазинах другорядної важливості, таких як магазини одягу, канцелярських товарів тощо. А тим, хто пройшов вакцинацію, не потрібно буде носити маску, хоча вони все ж рекомендуються.

Проте усі мають носити маски у супермаркетах і громадському транспорті.

Також були передбачені суворіші обмеження в разі подальшого погіршення ситуації в відділеннях інтенсивної терапії. Курц розповів, що кількість зайнятих ліжок у відділеннях інтенсивної терапії повинна стати новим провідним індикатором для обмежень замість тижневої захворюваності.

Якщо протягом семи днів поспіль лікарні будуть заповнені на понад 15% заповнюваності, нещеплені люди більше не будуть допускатися в нічні клуби та на більш масштабні заходи.

А якщо цей показник досягне 20%, тести на антигени більше не будуть дійсні для барів, ресторанів, тренажерних залів, перукарень та інших місць. Для відвідування потрібен буде ПЛР-тест, сертифікат про вакцинацію або доказ про одужання.

В Україні також планують скасувати більшість карантинних обмежень для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Для жовтого рівня достатньо однієї дози вакцини, а от для червоного буде необхідно пройти повний курс вакцинації від Covid-19.

Джерело: The Local