За минулі вихідні мешканці столиці В’єтнаму зробили понад мільйон щеплень проти Covid-19. Процес імунізації не переривався навіть уночі. Наразі Ханой перебуває в режимі локдауну.

– Нам варто прискорити вакцинаційну програму, щоб ми могли скласти план із відкриття міста, – заявив мер Ханоя Чу Нгок Ан.

За статистикою в’єтнамського МОЗ, протягом вакцинаційної кампанії, яка почалася в Ханої в березні 2021 року, було зроблено майже 5,5 млн доз Covid-щеплень. Приблизно 80% дорослих жителів отримали щонайменше один укол. Досягти показника в 100% міська влада планує вже до кінця цього тижня.

А загалом по країні рівень імунізації доволі низький – трохи менше 30% населення. І тільки 4% з них отримали обидві дози.

Як зазначає влада країни, такі невтішні показники спричинені дефіцитом Covid–вакцин. Щоб якось упоратися із ситуацією, чиновники від охорони здоров’я навіть дозволили комбінувати вакцини – перше щеплення робити однією, друге – іншою. Йдеться про Covid-препарати AstraZeneca, Pfizer, Moderna і Sinopharm.

Від початку пандемії у В’єтнамі стабільно фіксувався досить низький рівень захворюваності на Covid-19. Проте з появою Covid-штаму Дельта країною прокотилася хвиля нових Covid-випадків. Тільки за останні чотири місяці було діагностовано майже 600 тис. заражень на Covid-19 і понад 15 тис. летальних випадків серед інфікованих.