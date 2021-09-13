В Україні на початку нової хвилі захворюваності на коронавірус рівень вакцинації вкрай низький порівняно з європейськими країнами.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 14–24 серпня 2021 року.

Так, понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення від Covid-19 в найближчій перспективі. Респонденти, які не хворіли на коронавірус, вакцинуються або планують вакцинуватись значно рідше, аніж ті, які вже перехворіли.

– На момент опитування більша частина дорослих українців заявила, що не планує вакцинуватись від Covid-19 у найближчій перспективі. Ці показники одні з найвищих у світі, якщо порівнювати з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань, – зазначили у фонді.

Дані опитування показують частку вакцинованих від Covid-19 осіб, майже ідентичну з офіційною статистикою, і становлять 18,4% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.

Водночас планують зробити щеплення 25,1% опитаних. Основний мотив – це бажання працювати у період посилення карантинних обмежень.

Опитування провели серед 2 001 респондента у всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Крім того, більшість українців оцінюють ризики пандемії коронавірусу як загрозливі та помірні. Водночас простіше до цього ставиться третина громадян. 14% опитаних вважають епідемію коронавірусу в Україні дуже загрозливою.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва