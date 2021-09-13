В Украине в начале новой волны заболеваемости коронавирусом уровень вакцинации крайне низкий по сравнению с европейскими странами.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года.

Так, более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки от Covid-19 в ближайшей перспективе. Респонденты, которые не болели коронавирусом, вакцинируются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые уже переболели.

— На момент опроса большая часть взрослых украинцев заявила, что не планирует прививаться от Covid-19 в ближайшей перспективе. Эти показатели одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов, — отметили в фонде.

Данные опроса показывают долю вакцинированных от Covid-19 человек, почти идентичную с официальной статистикой, и составляют 18,4% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.

В то же время планируют сделать прививку 25,1% опрошенных. Основной мотив — это желание работать в период усиления карантинных ограничений.

Опрос провели среди 2 001 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Кроме того, большинство украинцев оценивают риски пандемии коронавируса как угрожающие и умеренные. В то же время проще к этому относится треть граждан. 14% опрошенных считают эпидемию коронавируса в Украине очень угрожающей.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива