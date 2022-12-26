Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали, как сделать процесс приготовления пищи в условиях регулярных отключений света максимально простым и при этом извлечь из продуктов все необходимые питательные вещества.

Для начала специалисты по питанию составили список продуктов, которые стоит иметь в запасе на случай блэкаута

Крупы. Важно, чтобы это была крупа, которую можно приготовить просто запарив ее горячей водой. К блюду будут подходить овощи, которые можно приготовить заранее, когда есть свет. Некоторые овощи содержат больше полезных веществ, если их обжарить, например, томат и морковь.

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Добавьте брынзу или фета, оливки, зелень и лук, и такая каша будет иметь кучу полезного.

Какие крупы выбрать:

кус-кус;

чечевица;

овсянка быстрого приготовления;

гречневая каша (требует длительного замачивания) или гречневые хлопья, которые достаточно залить кипятком.

— Если гречку залить кипятком на ночь, то она будет готова и без лишней жидкости. А вот чечевицу все равно нужно хотя бы чуть-чуть приварить, — говорит биолог Дарья Озерная.

Конечно, не все из перечня является эталоном здорового питания. Например, в мирные времена лучшим советом была бы овсянка, которая требует более длительной варки. Однако вы не навредите себе, если иногда полакомитесь хлопьями быстрого приготовления и добавите туда арахисовое масло, фрукты, немного меда, орехи.

Сублимированные фрукты и овощи. Их сейчас можно купить практически во всех маркетах. Некоторые сублимированные ягоды и фрукты уже продаются в виде порошка. Добавляете в кипяток – получится фруктовый чай, в кефир или ряженку – готовое яркое смузи, в кашу – и получится вкусное и красивое блюдо.

Консервы. Не все консервы – это зло. Консервированные фрукты и овощи могут являться прекрасной возможностью разнообразить рацион. Их можно добавлять в салаты, каши, делать из них паштеты. А дети оценят консервированные персики со взбитыми сливками. Десерт, конечно, не на каждый день, однако иногда можно полакомиться.

Итак, какие консервы придут на помощь в приготовлении простых блюд:

фасоль;

томаты;

кукуруза;

горошек;

тунец в собственном соке;

маринованные овощи;

анчоусы и т.д.

Уменьшить количество сахара и соли в некоторых овощных консервах можно, если тщательно промыть водой.

Супы-пюре быстрого приготовления. Такие супы часто бывают на основе нута или чечевицы. Они содержат немного калорий, но хорошо согревают и готовятся в считанные минуты. Чтобы обогатить блюдо калориями или белком, можно добавить сухарики, предварительно отварное мясо, немного сала.

Сладкое. Главное правило – контролировать то количество сахара, которое потребляете. Всемирная организация здравоохранения советует потреблять не более 25 г. добавленных сахаров в сутки (это около 6 ч. л. сахара).

А вот качественный черный шоколад с высоким содержанием какао, сухофрукты, домашняя выпечка, – это вкусно и безвредно в умеренных количествах.

Что выбрать из сладкого:

сухофрукты;

яблочные чипсы;

пастилу;

черный шоколад;

домашнее печенье;

домашнюю шоколадную пасту вроде Нутеллы.

Вкусные намазки:

хумус;

арахисовые пасты;

джемы из фруктов и ягод;

соус песто.

Хумус очень подходит к крупам, пасте, с лавашем или хлебом. Можно добавлять овощи по вкусу.

Арахисовые пасты – прекрасный вариант для быстрого завтрака в тандеме с небольшим количеством джема или творога. Вкусно также добавить пасту к кисломолочному сыру — это будет очень сытный и богатый белком перекус.

Если правильно подготовиться и пополнить свой домашний амбар простыми в приготовлении продуктами, переживать этот период станет проще. И помните, что блэкаут – не повод не есть вкусно и полезно.

Источник: Береги себя