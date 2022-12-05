Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии у многих украинцев испортились замороженные на зиму продукты или же их пришлось срочно перерабатывать, чтобы не пропали.

Впереди у нас тяжелая зима с теми же отключениями. Чтобы не терять продукты, а также, чтобы не отравиться из-за того, что разморозился холодильник, нужно соблюдать некоторые правила.

О них рассказал врач-гигиенист, доцент кафедры общественного здоровья Национального университета здравоохранения Украины П.Л. Шупика Ярослав Першегуб.

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Охлажденные или замороженные продукты могут быть опасными для употребления при ситуации, когда не работает холодильник из-за отключения света.

Чтобы быть уверенным в качестве пищи, нужно перед отключением света:

обязательно поставить термометры в холодильник и морозильную камеру;

температура в холодильнике должна быть +(плюс) 4 °С или ниже;

температура в морозильной камере должна иметь температуру – (минус) 15°С или ниже;

также нужно заморозить бутылки с водой, чтобы хранить пищу в холодильнике когда выключен свет.

После отключения света:

Держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытой. Еда будет оставаться безопасной до 4 часов в холодильнике и до 48 часов в морозильной камере.

Источник: Ярослав Першегуб