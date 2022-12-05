Через планові та аварійні відключення електроенергії у багатьох українців зіпсувалися продукти, що були заморожені на зиму, або ж їх прийшлося терміново переробляти, щоб не пропали. Попереду у нас важка зима з тими ж відключеннями.

Щоб не втрачати харчі, а також, щоб не отруїтися через те, що розморозився холодильник потрібно дотримуватися деяких правил.

Про них розказав лікар-гігієніст, доцент кафедри громадського здоров’я Національного університету охорони здоров’я України П.Л. Шупика Ярослав Першегуба.

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Охолоджені або заморожені продукти можуть бути небезпечними для вживання при ситуації коли не працює холодильник через відключення світла.

Щоб бути впевненим в якості їжі потрібно перед відключенням світла:

обовʼязково поставити термометри в холодильник та морозильну камеру;

температура в холодильнику повинна бути + (плюс) 4 °С або нижче;

температура в морозильній камері повинна мати температуру – (мінус) 15 ° С або нижче;

також потрібно заморозити пляшки з водою, щоб зберігати їжу в холодильнику коли виключене світло.

Після відключення світла:

тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Їжа залишатиметься безпечною до 4 години в холодильнику та до 48 годин в морозильній камері.

Джерело: Ярослав Першегуб