Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли, як зробити процес приготування їжі в умовах регулярних відключень світла максимально простим і при цьому витягти з продуктів всі необхідні поживні речовини.

Для початку фахівці з харчування склали список продуктів, які варто мати в запасі на випадок блекаута.

Крупи. Важливо, щоб це була крупа, яку можна приготувати просто запаривши її гарячою водою. До страви будуть підходити овочі, які можна приготувати заздалегідь, коли є світло. Деякі овочі містять більше корисних речовин, якщо їх обсмажити, наприклад, томат і моркву.

Зараз дивляться

Додайте бринзу або фета, оливки, зелень і цибулю, і така каша матиме купу корисного.

Які крупи вибрати:

кус-кус;

сочевиця;

вівсянка швидкого приготування;

гречана каша (вимагає тривалого замочування) або гречані пластівці, які досить залити окропом.

– Якщо гречку залити окропом на ніч, то вона буде готова і без зайвої рідини. А ось сочевицю все одно потрібно хоча б трохи приварити, – каже біолог Дарина Озерна.

Звичайно, не все з переліку є еталоном здорового харчування. Наприклад, в мирні часи кращою порадою була б вівсянка, яка вимагає більш тривалого варіння. Однак ви не нашкодите собі, якщо іноді поласуєте пластівцями швидкого приготування і додасте туди арахісове масло, фрукти, трохи меду, горіхи.

Ліофілізовані фрукти та овочі. Їх зараз можна купити практично у всіх маркетах. Деякі ліофілізовані ягоди та фрукти вже продаються у вигляді порошку. Додаєте в окріп – вийде фруктовий чай, в кефір або ряжанку – готове яскраве смузі, в кашу – і вийде смачне і красиве блюдо.

Консерви. Не всі консерви – це зло. Консервовані фрукти і овочі можуть бути чудовою можливістю урізноманітнити раціон. Їх можна додавати в салати, каші, робити з них паштети. А діти оцінять консервовані персики зі збитими вершками. Десерт, звичайно, не на кожен день, проте іноді можна поласувати.

Отже, які консерви прийдуть на допомогу в приготуванні простих страв:

квасоля;

томат;

кукурудза;

горошок;

тунець у власному соку;

мариновані овочі;

анчоуси тощо.

Зменшити кількість цукру і солі в деяких овочевих консервах можна, якщо ретельно промити водою.

Супи-пюре швидкого приготування. Такі супи часто бувають на основі нуту або сочевиці. Вони містять трохи калорій, але добре зігрівають і готуються за лічені хвилини. Щоб збагатити блюдо калоріями або білком, можна додати сухарики, попередньо відварне м’ясо, трохи сала.

Солодке. Головне правило – контролювати ту кількість цукру, яке споживаєте. Всесвітня організація охорони здоров’я радить споживати не більше 25 г доданих цукрів на добу (це близько 6 ч.л. цукру).

А ось якісний чорний шоколад з високим вмістом какао, сухофрукти, домашня випічка, – це смачно і нешкідливо в помірних кількостях.

Що вибрати з солодкого:

сухофрукти;

яблучні чіпси;

пастила;

чорний шоколад;

домашнє печиво;

домашню шоколадну пасту на зразок Нутелли.

Смачні намазки:

хумус;

арахісові пасти;

джеми з фруктів і ягід;

соус песто.

Хумус дуже підходить до круп, пасти, з лавашем або хлібом. Можна додавати овочі за смаком.

Арахісові пасти – прекрасний варіант для швидкого сніданку в тандемі з невеликою кількістю джему або сиру. Смачно також додати пасту до кисломолочного сиру — це буде дуже ситний і багатий на білок перекус.

Якщо правильно підготуватися і поповнити свою домашню комору простими в приготуванні продуктами, переживати цей період стане простіше. І пам’ятайте, що блекаут – не привід не їсти смачно і корисно.

Джерело: Бережи себе