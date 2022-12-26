Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли, як зробити процес приготування їжі в умовах регулярних відключень світла максимально простим і при цьому витягти з продуктів всі необхідні поживні речовини.
Для початку фахівці з харчування склали список продуктів, які варто мати в запасі на випадок блекаута.
Крупи. Важливо, щоб це була крупа, яку можна приготувати просто запаривши її гарячою водою. До страви будуть підходити овочі, які можна приготувати заздалегідь, коли є світло. Деякі овочі містять більше корисних речовин, якщо їх обсмажити, наприклад, томат і моркву.
Додайте бринзу або фета, оливки, зелень і цибулю, і така каша матиме купу корисного.
Які крупи вибрати:
- кус-кус;
- сочевиця;
- вівсянка швидкого приготування;
- гречана каша (вимагає тривалого замочування) або гречані пластівці, які досить залити окропом.
– Якщо гречку залити окропом на ніч, то вона буде готова і без зайвої рідини. А ось сочевицю все одно потрібно хоча б трохи приварити, – каже біолог Дарина Озерна.
Звичайно, не все з переліку є еталоном здорового харчування. Наприклад, в мирні часи кращою порадою була б вівсянка, яка вимагає більш тривалого варіння. Однак ви не нашкодите собі, якщо іноді поласуєте пластівцями швидкого приготування і додасте туди арахісове масло, фрукти, трохи меду, горіхи.
Ліофілізовані фрукти та овочі. Їх зараз можна купити практично у всіх маркетах. Деякі ліофілізовані ягоди та фрукти вже продаються у вигляді порошку. Додаєте в окріп – вийде фруктовий чай, в кефір або ряжанку – готове яскраве смузі, в кашу – і вийде смачне і красиве блюдо.
Консерви. Не всі консерви – це зло. Консервовані фрукти і овочі можуть бути чудовою можливістю урізноманітнити раціон. Їх можна додавати в салати, каші, робити з них паштети. А діти оцінять консервовані персики зі збитими вершками. Десерт, звичайно, не на кожен день, проте іноді можна поласувати.
Отже, які консерви прийдуть на допомогу в приготуванні простих страв:
- квасоля;
- томат;
- кукурудза;
- горошок;
- тунець у власному соку;
- мариновані овочі;
- анчоуси тощо.
Зменшити кількість цукру і солі в деяких овочевих консервах можна, якщо ретельно промити водою.
Супи-пюре швидкого приготування. Такі супи часто бувають на основі нуту або сочевиці. Вони містять трохи калорій, але добре зігрівають і готуються за лічені хвилини. Щоб збагатити блюдо калоріями або білком, можна додати сухарики, попередньо відварне м’ясо, трохи сала.
Солодке. Головне правило – контролювати ту кількість цукру, яке споживаєте. Всесвітня організація охорони здоров’я радить споживати не більше 25 г доданих цукрів на добу (це близько 6 ч.л. цукру).
А ось якісний чорний шоколад з високим вмістом какао, сухофрукти, домашня випічка, – це смачно і нешкідливо в помірних кількостях.
Що вибрати з солодкого:
- сухофрукти;
- яблучні чіпси;
- пастила;
- чорний шоколад;
- домашнє печиво;
- домашню шоколадну пасту на зразок Нутелли.
Смачні намазки:
- хумус;
- арахісові пасти;
- джеми з фруктів і ягід;
- соус песто.
Хумус дуже підходить до круп, пасти, з лавашем або хлібом. Можна додавати овочі за смаком.
Арахісові пасти – прекрасний варіант для швидкого сніданку в тандемі з невеликою кількістю джему або сиру. Смачно також додати пасту до кисломолочного сиру — це буде дуже ситний і багатий на білок перекус.
Якщо правильно підготуватися і поповнити свою домашню комору простими в приготуванні продуктами, переживати цей період стане простіше. І пам’ятайте, що блекаут – не привід не їсти смачно і корисно.
Джерело: Бережи себе