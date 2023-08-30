Витамин Е — один из популярнейших витаминов, который многие пьют для поддержания здоровья и красоты, может увеличить риск геморрагического инсульта.

Научный сотрудник бостонского Центра женского здоровья имени Бригама Маркус Шюркс изучал влияние чрезмерных доз ряда витаминов на организм.

Ученые оценивали различные риски, и, как оказалось, одним из самых опасных при чрезмерном приеме является витамин Е.

При постоянном его употреблении увеличивается риск кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт) на 22%.

В исследовании принимали участие 118 тыс. человек. В течение 12 лет половина из них ежедневно принимала добавки с витамином Е, а другая половина – плацебо.

За это время среди участников было зарегистрировано 223 геморрагических инсульта. И все они у той части группы, которая пила витамины.

Стоит добавить, что другие исследования, проведенные ранее, тоже показали опасность этого витамина.

В частности, ученые установили, что ежедневный прием 400 мг витамина Е (в течение семи и более лет) приводит к увеличению риска рака предстательной железы у мужчин на 17%.

— Учитывая тяжелые последствия для здоровья, следует отказаться от неизбирательного широкого использования витамина Е, — заявили исследователи.

Однако, не все так однозначно. Тот же витамин Е, наоборот, понижает риск другого инсульта — ишемического.

Исследователи подсчитали, что из каждых 1 250 человек, принимающих витамин Е, один дополнительный геморрагический инсульт может возникнуть только у одного.

С другой стороны, прием витамина Е может предотвратить один ишемический инсульт среди 476 человек.

Витамин Е — незаменимый жирорастворимый витамин, известный своей способностью защищать клеточные мембраны от повреждений, вызванных окислением.

— Это особенно важно для поддержания здоровья сердца и кровообращения, кожи, нервов, мышц, — уверяет оппонент исследователей доктор Ракстон.

Все дело, очевидно, в дозах.

Доктор Ракстон отметил, что дозы, назначаемые пациентам в исследовании, в 44 раза превышали рекомендованные в Европе 12 мг.

В споре ученых медиков еще предстоит разбираться, но одно не вызывает возражений — достаточное количество витамина Е человек может получить при правильном питании, без добавления синтетических витаминов.

Для этого в рацион стоит добавлять семена пшеницы и орехов, а также растительные масла, лосось, авокадо, киви, болгарский перец.

Источник: Express