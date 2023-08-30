Вітамін Е – один із найпопулярніших вітамінів, який багато хто п’є для підтримки здоров’я і краси, виявляється, може збільшити ризик геморагічного інсульту.

Науковий співробітник бостонського Центру жіночого здоров’я імені Брігама Маркус Шюркс вивчав вплив надмірних доз низки вітамінів на організм.

Науковці оцінювали різні ризики, і, як виявилося, одним із найнебезпечніших у разі надмірного прийому, є вітамін Е.

За постійного його вживання збільшується ризик крововиливу в мозок (геморагічний інсульт) на 22%.

У дослідженні брали участь 118 тис. осіб. Протягом 12 років половина з них щодня приймала добавки з вітаміном Е, а інша половина – плацебо.

За цей час серед учасників було зареєстровано 223 геморагічні інсульти. І всі вони в тієї частини групи, яка пила вітаміни.

Варто додати, що інші дослідження, проведені раніше, теж показали небезпеку цього вітаміну.

Зокрема, вчені встановили, що щоденний прийом 400 мг вітаміну Е (протягом семи і більше років) призводить до збільшення ризику раку передміхурової залози в чоловіків на 17%.

– З огляду на важкі наслідки для здоров’я, слід відмовитися від невибіркового широкого використання вітаміну Е, – заявили дослідники.

Однак, не все так однозначно. Той самий вітамін Е, навпаки, знижує ризик іншого інсульту – ішемічного.

Дослідники підрахували, що з кожних 1 250 осіб, які приймають вітамін Е, один додатковий геморагічний інсульт може виникнути тільки в одного.

З іншого боку, прийом вітаміну Е може запобігти одному ішемічному інсульту серед 476 осіб.

Вітамін Е – незамінний жиророзчинний вітамін, відомий своєю здатністю захищати клітинні мембрани від ушкоджень, спричинених окисленням.

– Це особливо важливо для підтримки здоров’я серця і кровообігу, шкіри, нервів, м’язів, – запевняє опонент дослідників доктор Ракстон.

Уся справа, очевидно, в дозах.

Доктор Ракстон зазначив, що дози, які призначали пацієнтам у дослідженні, у 44 рази перевищували рекомендовані в Європі 12 мг.

У суперечці вчених-медиків ще належить розібратися, але одне не викликає заперечень – достатню кількість вітаміну Е людина може отримати за умови правильного харчування, без додавання синтетичних вітамінів.

Для цього в раціон варто додавати насіння пшениці та горіхів, а також рослинні олії, лосось, авокадо, ківі, болгарський перець.

Джерело: Express