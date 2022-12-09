Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как проходит ДНК-экспертиза для поиска погибших и пострадавших украинцев во время полномасштабной войны.

— ДНК-экспертиза – важный инструмент для поиска родственников, пропавших без вести и идентификации погибших во время войны, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что провести ДНК-экспертизу для поиска погибших по собственному желанию невозможно, поэтому Минздрав рекомендует сначала обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников.

Читайте также: Семья нашла свою пропавшую дочь через 51 год благодаря совпадению ДНК

Сейчас смотрят

После этого следователь вынесет постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК-профиля. Образцы биоматериала могут отобрать непосредственно в отделениях судебно-медицинской лаборатории по доверенности процессуально уполномоченного лица, то есть следователя, или по доверенности суда.

Сообщается, что на территории Украины образцы ДНК могут отбираться только у кровных родственников: родителей или детей пропавшего человека.

Для того чтобы сдать биологические образцы родственникам, нужно иметь с собой паспорт, для ребенка – свидетельство о рождении. Обычно отбирают образцы крови, слюны и эпителий из полости рта. Особой подготовки для забора не требуется.

У умерших образцы отбираются судебно-медицинскими экспертами, которые передают их для обработки в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Уже там выделяется ДНК-профиль.

ДНК-карта направляется в единую базу централизованного учета генетических признаков человека при Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины, где ее помещают под уникальным идентификатором, который присваивается и при регистрации неустановленных лиц.

После этого устанавливаются генетические признаки родственников погибших, пропавших и неопознанных лиц. В каждом управлении полиции уже созданы рабочие группы, принимающие заявления.

ДНК-профиль родственника отправляется на учет генетических признаков человека, где в автоматическом режиме производится сравнение ДНК-профилей потерпевшего и родственников.

В случае обнаружения совпадений, об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование. Далее следует информирование родственников погибшего лица.