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Пошук загиблих або зниклих безвісти: як в Україні проводять ДНК-експертизу

9 Грудня 2022, 09:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковці
Джерело: Pixabay

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як проходить ДНК-експертиза для пошуку загиблих і постраждалих українців під час повномасштабної війни.

– ДНК-експертиза – важливий інструмент для пошуку родичів, зниклих безвісти та ідентифікації загиблих під час війни, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Зазначається, що провести ДНК-експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням неможливо, тому МОЗ рекомендує спочатку звернутися за місцем проживання до відділу поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів.

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Після цього слідчий винесе постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК-профілю. Зразки біоматеріалу можуть відібрати безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням процесуально уповноваженої особи, тобто слідчого, або за дорученням суду.

Повідомляється, що на території України зразки ДНК можуть відбиратися тільки у кровних родичів: батьків або дітей зниклої людини.

Для того щоб здати біологічні зразки родичам, потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження. Зазвичай відбирають зразки крові, слини і епітелій з порожнини рота. Особливої підготовки для забору не потрібно.

У померлих зразки беруть судово-медичні експерти, які передають їх для обробки в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Вже там виділяється ДНК-профіль.

ДНК-карта направляється в єдину базу централізованого обліку генетичних ознак людини при Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, де її поміщають під унікальним ідентифікатором, який присвоюється і при реєстрації невстановлених осіб.

Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих і невпізнаних осіб. У кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які приймають заяви.

ДНК-профіль родича відправляється на облік генетичних ознак людини, де в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК-профілів потерпілого і родичів.

У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу і проводить досудове розслідування. Далі слідує інформування родичів загиблої особи.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні ДНК МОЗ України Родичі
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