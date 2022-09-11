Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Постоянно тянет к еде: о чем это может свидетельствовать

11 сентября 2022, 11:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діабет
Источник: Depositphotos

Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что постоянная тяга к еде может сигнализировать о плохом контроле уровня сахара в крови.

Ученые решили выяснить, могут ли изменения уровня сахара в крови усилить предпочтения в отношении определенных продуктов. Для этого они попросили 210 испытуемых заполнить анкеты о тяге к еде.

В итоге 105 добровольцев был диагностирован диабет ІІ типа. Анализ показал, что эта группа имела более высокий показатель тяги к углеводам, но более низкий показатель тяги к жиру.

Сейчас смотрят

Читайте также:
діабетТакже эффективны, как и уколы при диабете I типа: ученые создали инсулин в таблетках

Поэтому был сделан вывод, что тяга к углеводам у пациентов с диабетом связана с плохим гликемическим контролем.

— Таким образом, диабет можно выявить на ранних стадиях и лечить с помощью минимального количества лекарств, — уверен преподаватель диабета в Klinio Гэри Шайнер.

Он подчеркивает важность ежегодного обследования на диабет, чтобы предотвратить развитие полномасштабного заболевания.

Некоторые общие симптомы диабета:

  • частое мочеиспускание;
  • повышенная жажда;
  • чрезмерный голод;
  • усталость, недостаток энергии;
  • затуманенное зрение;
  • порезы или синяки, которые медленно заживают;
  • необъяснимая потеря веса;
  • боль, онемение или покалывание в руках или ногах.

В заключении отметим, что гипогликемия обычно вызывается приемом слишком большого количества лекарств, употреблением недостаточного количества пищи или пропуском приемов пищи.

Источник: Express

Теги
Диабет здорова їжа Наукові дослідження Цукор
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь