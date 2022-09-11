Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что постоянная тяга к еде может сигнализировать о плохом контроле уровня сахара в крови.
Ученые решили выяснить, могут ли изменения уровня сахара в крови усилить предпочтения в отношении определенных продуктов. Для этого они попросили 210 испытуемых заполнить анкеты о тяге к еде.
В итоге 105 добровольцев был диагностирован диабет ІІ типа. Анализ показал, что эта группа имела более высокий показатель тяги к углеводам, но более низкий показатель тяги к жиру.
Поэтому был сделан вывод, что тяга к углеводам у пациентов с диабетом связана с плохим гликемическим контролем.
— Таким образом, диабет можно выявить на ранних стадиях и лечить с помощью минимального количества лекарств, — уверен преподаватель диабета в Klinio Гэри Шайнер.
Он подчеркивает важность ежегодного обследования на диабет, чтобы предотвратить развитие полномасштабного заболевания.
Некоторые общие симптомы диабета:
- частое мочеиспускание;
- повышенная жажда;
- чрезмерный голод;
- усталость, недостаток энергии;
- затуманенное зрение;
- порезы или синяки, которые медленно заживают;
- необъяснимая потеря веса;
- боль, онемение или покалывание в руках или ногах.
В заключении отметим, что гипогликемия обычно вызывается приемом слишком большого количества лекарств, употреблением недостаточного количества пищи или пропуском приемов пищи.
Источник: Express