Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что постоянная тяга к еде может сигнализировать о плохом контроле уровня сахара в крови.

Ученые решили выяснить, могут ли изменения уровня сахара в крови усилить предпочтения в отношении определенных продуктов. Для этого они попросили 210 испытуемых заполнить анкеты о тяге к еде.

В итоге 105 добровольцев был диагностирован диабет ІІ типа. Анализ показал, что эта группа имела более высокий показатель тяги к углеводам, но более низкий показатель тяги к жиру.

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Поэтому был сделан вывод, что тяга к углеводам у пациентов с диабетом связана с плохим гликемическим контролем.

— Таким образом, диабет можно выявить на ранних стадиях и лечить с помощью минимального количества лекарств, — уверен преподаватель диабета в Klinio Гэри Шайнер.

Он подчеркивает важность ежегодного обследования на диабет, чтобы предотвратить развитие полномасштабного заболевания.

Некоторые общие симптомы диабета:

частое мочеиспускание;

повышенная жажда;

чрезмерный голод;

усталость, недостаток энергии;

затуманенное зрение;

порезы или синяки, которые медленно заживают;

необъяснимая потеря веса;

боль, онемение или покалывание в руках или ногах.

В заключении отметим, что гипогликемия обычно вызывается приемом слишком большого количества лекарств, употреблением недостаточного количества пищи или пропуском приемов пищи.

Источник: Express