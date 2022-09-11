Дослідження, проведене британськими вченими, показало, що постійна тяга до їжі може сигналізувати про поганий контроль рівня цукру в крові.

Вчені вирішили з’ясувати, чи можуть зміни рівня цукру в крові посилити переваги щодо певних продуктів. Для цього вони попросили 210 осіб заповнити анкети про тягу до їжі.

У підсумку 105 добровольців був діагностований діабет ІІ типу. Аналіз показав, що ця група мала більш високий показник тяги до вуглеводів, але нижчий показник тяги до жиру.

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Тому було зроблено висновок, що тяга до вуглеводів у пацієнтів з діабетом пов’язана з поганим глікемічним контролем.

– Таким чином, діабет можна виявити на ранніх стадіях і лікувати за допомогою мінімальної кількості ліків, – упевнений викладач діабету в Klinio Гері Шайнер.

Він підкреслює важливість щорічного обстеження на діабет, щоб запобігти розвитку повномасштабного захворювання.

Деякі загальні симптоми діабету:

часте сечовипускання;

підвищена спрага;

надмірний голод;

втома, нестача енергії;

затуманений зір;

порізи або синці, які повільно гояться;

незрозуміла втрата ваги;

біль, оніміння або поколювання в руках або ногах.

Наостанок зазначимо, що гіпоглікемія зазвичай викликається прийомом занадто великої кількості ліків, вживанням недостатньої кількості їжі або пропуском прийомів їжі.

Джерело: Express