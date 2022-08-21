Фахівці сайту Diabetes.co.uk назвали сім поширених фруктів, вживання яких краще уникати людям, які страждають на цукровий діабет.
- – І хоча фрукти вважаються одним з найкорисніших перекусів не тільки тому, що містять багато вітамінів і клітковини, але й тому що відносно низькокалорійні, однак деякі з них можуть бути небезпечними, – запевняють діабетологи.
За їхніми словами, людям з діабетом краще уникати фруктів з високим глікемічним індексом ( ГІ) – системи, яка показує, як швидко продукти, що містять вуглеводи, впливають на рівень цукру в крові, якщо їх їсти окремо.
Згідно сайту Diabetes.co.uk, до фруктів з високим ГІ відносяться:
- банан;
- апельсин;
- манго;
- виноград;
- ізюм;
- фінік;
- груша.
У той час як фрукти з нижчим ГІ включають ягоди, сливи, ківі і грейпфрути.
Відзначається, що оскільки продукти з низьким ГІ, як правило, розщеплюються повільніше, вони з меншою ймовірністю викликають швидке підвищення рівня цукру в крові в порівнянні з продуктами з високим ГІ, і тому вони є кращим варіантом для підтримки стабільного рівня глюкози в крові.
Джерело: Express