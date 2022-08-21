Фахівці сайту Diabetes.co.uk назвали сім поширених фруктів, вживання яких краще уникати людям, які страждають на цукровий діабет.

– І хоча фрукти вважаються одним з найкорисніших перекусів н е тільки тому, що містять багато вітамінів і клітковини, але й тому що відносно низькокалорій ні, о днак деякі з них можуть бути небезпечними, – запевняють діабетологи.

За їхніми словами, людям з діабетом краще уникати фруктів з високим глікемічним індексом ( ГІ) – системи, яка показує, як швидко продукти, що містять вуглеводи, впливають на рівень цукру в крові, якщо їх їсти окремо.

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Згідно сайту Diabetes.co.uk, до фруктів з високим ГІ відносяться:

банан;

апельсин;

манго;

виноград;

ізюм;

фінік;

груша.

У той час як фрукти з нижчим ГІ включають ягоди, сливи, ківі і грейпфрути.

Відзначається, що оскільки продукти з низьким ГІ, як правило, розщеплюються повільніше, вони з меншою ймовірністю викликають швидке підвищення рівня цукру в крові в порівнянні з продуктами з високим ГІ, і тому вони є кращим варіантом для підтримки стабільного рівня глюкози в крові.

Джерело: Express