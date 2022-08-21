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Из-за риска скачков сахара в крови: семь популярных фруктов, опасных для диабетиков

21 августа 2022, 17:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
фрукти
Источник: Depositphotos

Специалисты сайта Diabetes.co.uk назвали семь распространенных фруктов, употребление которых лучше избегать людям, страдающих сахарным диабетом.

— И хотя фрукты считаются одним из самых полезных перекусов не только потому, что содержат много витаминов и клетчатки, но и потому что относительно низкокалорийны, однако некоторые из них могут быть опасными, — уверяют диабетологи.

По их словам, людям с диабетом лучше избегать фруктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) — системы, показывающей, как быстро продукты, содержащие углеводы, влияют на уровень сахара в крови, если их есть отдельно.

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Согласно сайту Diabetes.co.uk, к фруктам с высоким ГИ относятся:

  • бананы;
  • апельсины;
  • манго;
  • виноград;
  • изюм;
  • финики;
  • груши.

В то время как фрукты с более низким ГИ включают ягоды, сливы, киви и грейпфруты.

Отмечается, что поскольку продукты с низким ГИ, как правило, расщепляются медленнее, они с меньшей вероятностью вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови по сравнению с продуктами с высоким ГИ, и поэтому они являются лучшим вариантом для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови.

Источник: Express

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