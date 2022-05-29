Как вернуться к сбалансированному питанию после длительного ограничения потребления пищи, рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец.

— Война вынудила многих людей покинуть свои дома, а те, кто остался на временно оккупированных территориях, в течение нескольких месяцев имеет ограниченный доступ к медицинской помощи, питьевой воды и еды, — отмечает специалист.

Процесс нужно согласовать с тремя принципами:

адаптация – употребление легкой пищи на протяжении первых 3-5 дней для предупреждения нарушения работы органов пищеварения;

избегание переедания – употребление небольших по объему и калорийности блюд, не позднее чем за три часа до ночного сна;

постепенное расширение выбору блюд и напитков с приближением размера порций к обычным.

Адаптация

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В начале возвращения к обычному меню и режима питания нужно обеспечить щадящий режим для пищеварительной системы. Рекомендовано начинать с маленьких порций блюд, которые легки перевариваются.

Старайтесь употреблять продукты и блюда с умеренным содержанием белка, полезных жиров и клетчатки. Вот несколько примеров:

яйца куриные или перепелиные лучше употреблять в вареном виде;

ферментированные продукты – йогурт, кефир, домашний творого умеренной жирности;

овощи – целесообразно начинать с запеченных, отварных, тушеных овощей, очищенных от шкурки;

супы – желательно приготовленные на курином бульоне;

смузи и фруктовые пюре;

злаковые каши – в умеренном количестве без добавления большого количества сливочного масла;

рубленое мясо и рыба – нужно вводить в рацион через несколько дней после восстановления питания.

Обычно, пищеварительная система адаптируется к сбалансированному питанию за 5-7 дней.

Избегать переедания:

не забывайте о разумном ограничении количества еды, которую употребляете;

следует планировать заранее свое меню с уверенным количеством еды и напитков;

особенно нежелательным является избыточное употребление так называемого джанк фуда, как-то чипсы, картофель фри, копченые и жареные блюда. Этим продуктам свойственно большое количество жира, соли и сахара. Их употребление после длительного ограничения питания может быть значительным стрессом и причиной существенного ухудшения самочувствия.

Постепенное расширение выбора блюд и напитков

Когда вы чувствуете нормальную переносимость привычных для вас продуктов и блюд, процесс перехода к нормальному питанию можно считать завершенным.

При наличии проблем с питанием и усваиванием еды, не медлите, обращайтесь к врачу.