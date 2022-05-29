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Постепенно, осторожно, маленькими порциями: как вернуться к сбалансированному питанию

29 мая 2022, 10:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
голод
Источник: Depositphotos

Как вернуться к сбалансированному питанию после длительного ограничения потребления пищи, рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец.

— Война вынудила многих людей покинуть свои дома, а те, кто остался на временно оккупированных территориях, в течение нескольких месяцев имеет ограниченный доступ к медицинской помощи, питьевой воды и еды, — отмечает специалист.

Процесс нужно согласовать с тремя принципами:

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  • адаптация – употребление легкой пищи на протяжении первых 3-5 дней для предупреждения нарушения работы органов пищеварения;
  • избегание переедания – употребление небольших по объему и калорийности блюд, не позднее чем за три часа до ночного сна;
  • постепенное расширение выбору блюд и напитков с приближением размера порций к обычным.

Адаптация

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В начале возвращения к обычному меню и режима питания нужно обеспечить щадящий режим для пищеварительной системы. Рекомендовано начинать с маленьких порций блюд, которые легки перевариваются.

Старайтесь употреблять продукты и блюда с умеренным содержанием белка, полезных жиров и клетчатки. Вот несколько примеров:

  • яйца куриные или перепелиные лучше употреблять в вареном виде;
  • ферментированные продукты – йогурт, кефир, домашний творого умеренной жирности;
  • овощи – целесообразно начинать с запеченных, отварных, тушеных овощей, очищенных от шкурки;
  • супы – желательно приготовленные на курином бульоне;
  • смузи и фруктовые пюре;
  • злаковые каши – в умеренном количестве без добавления большого количества сливочного масла;
  • рубленое мясо и рыба – нужно вводить в рацион через несколько дней после восстановления питания.
  • Обычно, пищеварительная система адаптируется к сбалансированному питанию за 5-7 дней.

Избегать переедания:

  • не забывайте о разумном ограничении количества еды, которую употребляете;
  • следует планировать заранее свое меню с уверенным количеством еды и напитков;
  • особенно нежелательным является избыточное употребление так называемого джанк фуда, как-то чипсы, картофель фри, копченые и жареные блюда. Этим продуктам свойственно большое количество жира, соли и сахара. Их употребление после длительного ограничения питания может быть значительным стрессом и причиной существенного ухудшения самочувствия.

Постепенное расширение выбора блюд и напитков

Когда вы чувствуете нормальную переносимость привычных для вас продуктов и блюд, процесс перехода к нормальному питанию можно считать завершенным.

При наличии проблем с питанием и усваиванием еды, не медлите, обращайтесь к врачу.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Голод, Голодомор, Голодування, поради лікаря
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