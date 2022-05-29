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Поступово, обережно, маленькими порціями: як повернутися до збалансованого харчування

29 Травня 2022, 10:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
голод
Джерело: Depositphotos

Як повернутися до збалансованого харчування після тривалого обмеження споживання їжі, розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ України Олег Швець.

– Війна змусила багатьох людей покинути свої будинки, а ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, протягом декількох місяців має обмежений доступ до медичної допомоги, питної води та їжі, – зазначає фахівець.

Процес потрібно узгодити з трьома принципами:

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  • адаптація – вживання легкої їжі протягом перших 3-5 днів для попередження порушення роботи органів травлення;
  • уникнення переїдання – вживання невеликих за обсягом і калорійності страв, не пізніше ніж за три години до нічного сну;
  • поступове розширення вибору страв і напоїв з наближенням розміру порцій до звичайних.

Адаптація

Зараз дивляться

На початку повернення до звичайного меню і режиму харчування потрібно забезпечити щадний режим для травної системи. Рекомендовано починати з маленьких порцій страв, які легкі перетравлюються.

Намагайтеся вживати продукти і страви з помірним вмістом білка, корисних жирів і клітковини. Ось кілька прикладів:

  • яйця курячі або перепелині краще вживати у вареному вигляді;
  • ферментовані продукти – йогурт, кефір, домашній сир помірної жирності;
  • овочі-доцільно починати з запечених, відварених, тушкованих овочів, очищених від шкірки;
  • супи – бажано приготовані на курячому бульйоні;
  • смузі і фруктові пюре;
  • злакові каші – в помірній кількості без додавання великої кількості вершкового масла;
  • рубане м’ясо і риба – потрібно вводити в раціон через кілька днів після відновлення харчування.

Зазвичай, травна система адаптується до збалансованого харчування за 5-7 днів.

Уникати переїдання:

  • не забувайте про розумне обмеження кількості їжі, яку вживаєте;
  • слід планувати заздалегідь своє меню з впевненою кількістю їжі і напоїв;
  • особливо небажаним є надмірне вживання так званого джанк фуду, як-то чіпси, картопля фрі, копчені і смажені страви. Цим продуктам властиво велика кількість жиру, солі і цукру. Їхнє вживання після тривалого обмеження харчування може бути значним стресом і причиною істотного погіршення самопочуття.

Поступове розширення вибору страв і напоїв

Коли ви відчуваєте нормальну переносимість звичних для вас продуктів і страв, процес переходу до нормального харчування можна вважати завершеним.

При наявності проблем з харчуванням й засвоюванням їжі, не зволікайте, звертайтеся до лікаря.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Голод, Голодомор, Голодування, поради лікаря
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