Як повернутися до збалансованого харчування після тривалого обмеження споживання їжі, розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ України Олег Швець.

– Війна змусила багатьох людей покинути свої будинки, а ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, протягом декількох місяців має обмежений доступ до медичної допомоги, питної води та їжі, – зазначає фахівець.

Процес потрібно узгодити з трьома принципами:

адаптація – вживання легкої їжі протягом перших 3-5 днів для попередження порушення роботи органів травлення;

уникнення переїдання – вживання невеликих за обсягом і калорійності страв, не пізніше ніж за три години до нічного сну;

поступове розширення вибору страв і напоїв з наближенням розміру порцій до звичайних.

Адаптація

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На початку повернення до звичайного меню і режиму харчування потрібно забезпечити щадний режим для травної системи. Рекомендовано починати з маленьких порцій страв, які легкі перетравлюються.

Намагайтеся вживати продукти і страви з помірним вмістом білка, корисних жирів і клітковини. Ось кілька прикладів:

яйця курячі або перепелині краще вживати у вареному вигляді;

ферментовані продукти – йогурт, кефір, домашній сир помірної жирності;

овочі-доцільно починати з запечених, відварених, тушкованих овочів, очищених від шкірки;

супи – бажано приготовані на курячому бульйоні;

смузі і фруктові пюре;

злакові каші – в помірній кількості без додавання великої кількості вершкового масла;

рубане м’ясо і риба – потрібно вводити в раціон через кілька днів після відновлення харчування.

Зазвичай, травна система адаптується до збалансованого харчування за 5-7 днів.

Уникати переїдання:

не забувайте про розумне обмеження кількості їжі, яку вживаєте;

слід планувати заздалегідь своє меню з впевненою кількістю їжі і напоїв;

особливо небажаним є надмірне вживання так званого джанк фуду, як-то чіпси, картопля фрі, копчені і смажені страви. Цим продуктам властиво велика кількість жиру, солі і цукру. Їхнє вживання після тривалого обмеження харчування може бути значним стресом і причиною істотного погіршення самопочуття.

Поступове розширення вибору страв і напоїв

Коли ви відчуваєте нормальну переносимість звичних для вас продуктів і страв, процес переходу до нормального харчування можна вважати завершеним.

При наявності проблем з харчуванням й засвоюванням їжі, не зволікайте, звертайтеся до лікаря.