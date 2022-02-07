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Еда, которой много не бывает. Врач назвала продукты

7 февраля 2022, 11:01
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
овочі
Источник: Pixabay

Клетчатка важна для нормальной работы кишечника, это помогает наладить его работу.

Врач Галина Похмурская рассказала о ее пользе.

Почему клетчатка важна в нашем рационе?

  • стимулирует работу кишечника и препятствует запорам;
  • очищает кишечный тракт от побочных продуктов жизнедеятельности, в частности от токсинов, выполняет роль натурального сорбента;
  • поддерживает здоровье микрофлоры кишечника и оказывает положительное влияние на состояние иммунитета и кожи;
  • улучшает всасывание в кишечнике полезных веществ, витаминов и минералов.
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Клетчатка содержится в овощах (морковь, свекла, сельдерей, брокколи, брюссельская капуста), фруктах (авокадо, яблоко, бананы), бобовых (чечевица, нут), зелени (щавель, шпинат, базилик), орехах (фисташки, арахис, миндаль), крупах (гречка, рис, пшеница).

По словам Галины Похмурской, продукты, богатые клетчаткой, обогащают организм питательными веществами и дают длительное чувство насыщения, помогают быстро похудеть и восстановиться после громких застолий.

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Именно поэтому эти продукты следует добавить в рацион. Кроме того, таких продуктов слишком много не бывает, подводит итог специалист.

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Здоровое питание , поради лікаря
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