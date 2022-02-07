Клітковина важлива для нормальної роботи кишківника, це допомагає налагодити його роботу.

Лікар Галина Похмурська розповіла про її користь.

Чому клітковина важлива у нашому раціоні?

стимулює роботу кишківника і перешкоджає закрепам;

очищує кишковий тракт від побічних продуктів життєдіяльності, зокрема від токсинів, виконує роль натурального сорбенту;

підтримує здоров’я мікрофлори кишківника і позитивно впливає на стан імунітету та шкіри;

поліпшує всмоктування в кишківнику корисних речовин, вітамінів та мінералів.

Клітковина міститься в овочах (морква, буряк, селера, броколі, брюссельська капуста), фруктах (авокадо, яблуко, банани), бобових (сочевиця, нут), зелені (щавель, шпинат, базилік), горіхах (фісташки, арахіс, мигдаль), крупах (гречка, рис, пшениця).

За словами Галини Похмурської, продукти, багаті на клітковину, збагачують організм поживними речовинами та дають тривале відчуття насичення, допомагають швидко схуднути і відновитись після гучних застіль.

Саме тому ці продукти варто додати до раціону. Крім того, таких продуктів забагато не буває, підсумовує фахівець.