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Їжа

Топ-5 причин додати бобові до раціону

2 Лютого 2022, 13:16
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
фасоль, квасоля
Джерело: Pixabay

Бобові – важливе джерело білків рослинного походження. Їх налічують понад 20 тис. різноманітних видів: нут, сочевиця, горох, арахіс, соєві боби, квасоля.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, чому варто додавати бобові до раціону.

Користь бобових:

  • бобові – джерело корисних речовин, вони містять клітковину, білок, вуглеводи, вітаміни групи В, залізо, магній, марганець, цинк та фосфор,
  • водночас в них майже немає жиру та холестерину (приблизно ½ чашки містить 20 г вуглеводів, 7-9 г клітковини, 8 г білка та 1 г жиру);
  • у цієї групи продуктів низький глікемічний індекс,це важливо для людей, які хворіють на цукровий діабет;
  • вони допомагають контролювати артеріальний тиск за допомогою калію та магнію;
  • клітковина та білок допомагають довше залишатися ситим, через це бобові сприяють схудненню.

Щоб від них були максимальна користь, бобові треба правильно готувати.

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Рекомендації:

  • перед приготування їх треба перебрати, відібравши зморщені та зіпсовані;
  • треба замочувати їх на кілька годин у воді кімнатної температури;
  • потім ще раз промити, лише після цього бобові треба варити чи запікати.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
здорова їжа , Здорове харчування
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