Бобові – важливе джерело білків рослинного походження. Їх налічують понад 20 тис. різноманітних видів: нут, сочевиця, горох, арахіс, соєві боби, квасоля.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, чому варто додавати бобові до раціону.
Користь бобових:
- бобові – джерело корисних речовин, вони містять клітковину, білок, вуглеводи, вітаміни групи В, залізо, магній, марганець, цинк та фосфор,
- водночас в них майже немає жиру та холестерину (приблизно ½ чашки містить 20 г вуглеводів, 7-9 г клітковини, 8 г білка та 1 г жиру);
- у цієї групи продуктів низький глікемічний індекс,це важливо для людей, які хворіють на цукровий діабет;
- вони допомагають контролювати артеріальний тиск за допомогою калію та магнію;
- клітковина та білок допомагають довше залишатися ситим, через це бобові сприяють схудненню.
Щоб від них були максимальна користь, бобові треба правильно готувати.
Рекомендації:
- перед приготування їх треба перебрати, відібравши зморщені та зіпсовані;
- треба замочувати їх на кілька годин у воді кімнатної температури;
- потім ще раз промити, лише після цього бобові треба варити чи запікати.
Джерело: Центр громадського здоров’я України