2 Лютого 2022, 13:16 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Бобові – важливе джерело білків рослинного походження. Їх налічують понад 20 тис. різноманітних видів: нут, сочевиця, горох, арахіс, соєві боби, квасоля. У Центрі громадського здоров’я розповіли, чому варто додавати бобові до раціону. Користь бобових: бобові – джерело корисних речовин, вони містять клітковину, білок, вуглеводи, вітаміни групи В, залізо, магній, марганець, цинк та фосфор,

водночас в них майже немає жиру та холестерину (приблизно ½ чашки містить 20 г вуглеводів, 7-9 г клітковини, 8 г білка та 1 г жиру);

у цієї групи продуктів низький глікемічний індекс,це важливо для людей, які хворіють на цукровий діабет;

вони допомагають контролювати артеріальний тиск за допомогою калію та магнію;

клітковина та білок допомагають довше залишатися ситим, через це бобові сприяють схудненню. Щоб від них були максимальна користь, бобові треба правильно готувати. Читайте також: Сирі чи смажені? Чим корисні горіхи та у якому вигляді їх варто їсти Рекомендації: перед приготування їх треба перебрати, відібравши зморщені та зіпсовані;

треба замочувати їх на кілька годин у воді кімнатної температури;

потім ще раз промити, лише після цього бобові треба варити чи запікати. Джерело: Центр громадського здоров’я України

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