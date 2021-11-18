Горіхи – це концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). Вони містять багато жирів (50-65 г на 100 грамів).

Дієтолог Світлана Фус розповіла у соціальних мережах про користь горіхів та як їх потрібно правильно їсти. За її словами, значна кількість жирів у горіхах – це цінні моно- та поліненасичені жирні кислоти, які належать до групи Омега-9, Омега-3 та Омега-6.

– Завдяки цим кислотам горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи та мозку, – каже спеціаліст.

Фус зазначила, що горіхи – ситний продукт, бо у їхньому складі є білки, вуглеводи, у поєднанні з жирами, харчовими волокнами, вітамінами та мінералами.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає дорослих додавати до свого раціону продукти, які багаті рослинним білком: фрукти, овочі, бобові, цільні злаки, а також горіхи.

– Звичайно, рослинний білок, зокрема й горіхів, засвоюється дещо гірше, ніж тваринний, через харчові волокна, що перешкоджають роботі травних ферментів, – наголосила вона.

Спеціалістка рекомендує купувати горіхи у шкаралупі, яка захищає цінні жири та вітамін Е від окислення. Жири в очищених горіхах швидко окислюються і потім смакують як згіркле масло.

Очистивши горіхи від шкаралупи, краще їсти їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти та вітамін Е. Не потрібно підсмажувати горіхи, адже за високої температури руйнуються жири та знижується вміст вітамінів.

Також не найкращий вибір – підсолені або підсолоджені цукром/медом горіхи. Дієтолог радить їсти їх у сирому вигляді, окремо від шоколаду та солодощів.

Але деякі горіхи, наприклад мигдаль, обов’язково необхідно термічно обробляти перед вживанням. У мигдалі міститься ціаноглікозид амигдалін (3-5%), продукти розпаду якого надають горіху специфічний мигдальний запах і гіркоту, також виділяється синильна кислота – одна з найсильніших отрут.

Джерело: Світлана Фус