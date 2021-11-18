Орехи — это концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). Они содержат много жиров (50-65 г на 100 граммов).

Диетолог Светлана Фус рассказала в социальных сетях о пользе орехов и о том, как их нужно правильно есть. По ее словам, значительное количество жиров в орехах — это ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые относятся к группе Омега-9, Омега-3 и Омега-6.

— Благодаря этим кислотам орехи положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга, — говорит специалист.

Фус отметила, что орехи — сытный продукт, потому что в их составе есть белки, углеводы, в сочетании с жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами.

Всемирная организация здравоохранения призывает взрослых добавлять в свой рацион продукты, которые богаты растительным белком: фрукты, овощи, бобовые, цельные злаки, а также орехи.

— Конечно, растительный белок, в том числе и орехов, усваивается несколько хуже, чем животный, из-за пищевых волокон, препятствующих работе пищеварительных ферментов, — подчеркнула она.

Специалист рекомендует покупать орехи в скорлупе, которая защищает ценные жиры и витамин Е от окисления. Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и затем на вкус напоминают прогорклое масло.

Очистив орехи от скорлупы, лучше есть их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Не нужно поджаривать орехи, ведь при высокой температуре разрушаются жиры и снижается содержание витаминов.

Также не лучший выбор — подсоленные или подслащенные сахаром/медом орехи. Диетолог советует есть их в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей.

Но некоторые орехи, например миндаль, обязательно необходимо термически обрабатывать перед употреблением. В миндале содержится цианогликозид амигдалин (3-5%), продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь, также выделяется синильная кислота — один из самых сильных ядов.

Источник: Светлана Фус