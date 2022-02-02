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Топ-5 причин добавить бобовые в рацион

2 февраля 2022, 13:16
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
фасоль, квасоля
Источник: Pixabay

Бобовые – важный источник белков растительного происхождения. Их насчитывают более 20 тыс. различных видов: нут, чечевица, горох, арахис, соевые бобы, фасоль.

В Центре общественного здоровья рассказали, почему следует добавлять бобовые в рацион.

Польза бобовых:

  • бобовые – источник полезных веществ, они содержат клетчатку, белок, углеводы, витамины группы В, железо, магний, марганец, цинк и фосфор,
  • одновременно в них почти нет жира и холестерина (приблизительно ½ чашки содержит 20 г углеводов, 7-9 г клетчатки, 8 г белка и 1 г жира);
  • у этой группы продуктов низкий гликемический индекс, это важно для людей, страдающих сахарным диабетом;
  • они помогают контролировать артериальное давление с помощью калия и магния;
  • клетчатка и белок помогают дольше оставаться сытым, поэтому бобовые способствуют похудению.

Чтобы от них была максимальная польза, бобовые нужно правильно готовить.

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Рекомендации:

  • перед приготовлением их следует перебрать, отобрав сморщенные и испорченные;
  • нужно замачивать их на несколько часов в воде комнатной температуры;
  • затем еще раз промыть, а потом бобовые надо варить или запекать.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
здорова їжа , Здоровое питание
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