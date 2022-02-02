Бобовые – важный источник белков растительного происхождения. Их насчитывают более 20 тыс. различных видов: нут, чечевица, горох, арахис, соевые бобы, фасоль.

В Центре общественного здоровья рассказали, почему следует добавлять бобовые в рацион.

Польза бобовых:

бобовые – источник полезных веществ, они содержат клетчатку, белок, углеводы, витамины группы В, железо, магний, марганец, цинк и фосфор,

одновременно в них почти нет жира и холестерина (приблизительно ½ чашки содержит 20 г углеводов, 7-9 г клетчатки, 8 г белка и 1 г жира);

у этой группы продуктов низкий гликемический индекс, это важно для людей, страдающих сахарным диабетом;

они помогают контролировать артериальное давление с помощью калия и магния;

клетчатка и белок помогают дольше оставаться сытым, поэтому бобовые способствуют похудению.

Чтобы от них была максимальная польза, бобовые нужно правильно готовить.

Рекомендации:

перед приготовлением их следует перебрать, отобрав сморщенные и испорченные;

нужно замачивать их на несколько часов в воде комнатной температуры;

затем еще раз промыть, а потом бобовые надо варить или запекать.

Источник: Центр общественного здоровья Украины