Британские ученые начинают испытания новой вакцины против Covid-19 на людях. Они надеются, что данная прививка может сработать против новых вариантов коронавируса и обеспечить более длительный иммунитет, чем вакцины, которые используются в настоящее время.

Новый препарат — GRT-R910 — первоначально будет испытан на участниках старше 60 лет в Манчестере с целью увидеть, какой иммунный ответ он вызывает после введения первой дозы.

Испытания проходят в Национальном институте медицинских исследований Королевского лазарета Манчестера.

— Теперь мы знаем, что иммунный ответ на вакцины первого поколения может ослабевать, особенно у пожилых людей и особенно на новые варианты вируса, — заметил профессор Манчестерского университета Эндрю Устяновски.

По его словам, вакцина GRT-R910 в качестве ревакцинации вызовет сильные, стойкие и широкие иммунные реакции, которые, вероятно, будут иметь решающее значение для защиты наиболее уязвимой возрастной группы населения, которая особенно подвержена риску госпитализации и смерти вследствие заболевания Covid-19.

Исследование проводится в сотрудничестве между американской фармацевтической компанией Gritstone, Манчестерским университетом и фондом NHS Foundation Trust Манчестерского университета.

Прививка GRT-R910 представляет собой самоусиливающуюся мРНК-вакцину второго поколения против SARS-CoV-2.