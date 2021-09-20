Британські вчені починають випробування нової вакцини проти Covid-19 на людях. Вони сподіваються, що саме це щеплення може спрацювати проти нових варіантів коронавірусу і забезпечити більш тривалий імунітет, ніж вакцини, які використовуються наразі.

Новий препарат – GRT-R910 – спочатку буде випробуваний на учасниках старше 60 років у Манчестері з метою побачити, яку імунну відповідь він викликає після введення першої дози.

Випробування проходять у Національному інституті медичних досліджень Королівського лазарету Манчестера.

– Тепер ми знаємо, що імунна відповідь на вакцини першого покоління може слабшати, особливо у літніх людей і особливо на нові варіанти вірусу, – зауважив професор Манчестерського університету Ендрю Устяновскі.

За його словами, вакцина GRT-R910 в якості ревакцинації викличе більш сильні, стійкі та широкі імунні реакції, які, ймовірно, матимуть вирішальне значення для захисту найбільш вразливої вікової групи населення, яка особливо схильна до ризику госпіталізації та смерті внаслідок захворюваності на Covid-19.

Дослідження проводиться у співпраці між американською фармацевтичною компанією Gritstone, Манчестерським університетом та фондом NHS Foundation Trust Манчестерського університету.

Щеплення GRT-R910 являє собою самопідсилювальну мРНК-вакцину другого покоління проти SARS-CoV-2.