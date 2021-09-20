В Україні 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані від Covid-19. Про це повідомив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх трьох місяців майже всі, кого госпіталізували через важкий перебіг або ускладнення від Covid-19 в Україні, — невакциновані.

– Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні, – зазначив Кузін.

Він стверджує, що зараз відбувається стрімке погіршення епідемічної ситуації. Кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень: з 3,3 тис. за 13 вересня, до понад 6 тис. за 17 вересня.

Найвищий ризик важкого перебігу та смерті від коронавірусу виникає у людей після 60 років, людей із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та тих, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

Станом на 20 вересня в Україні зафіксували 2 265 нових випадків коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.