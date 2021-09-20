В Украине 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы от Covid-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По данным Электронной системы здравоохранения на протяжении последних трех месяцев почти все госпитализированные с тяжелым течением или осложнениями от Covid-19 в Украине — не вакцинированы.

— Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти — сделайте прививку уже сегодня, — отметил Кузин.

Он утверждает, что сейчас происходит стремительное ухудшение эпидемической ситуации. Количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось в два раза за прошлую неделю: с 3,3 тыс. за 13 сентября, до более 6 тыс. за 17 сентября.

Наивысший риск тяжелого течения и смерти от коронавируса возникает у людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

По состоянию на 20 сентября в Украине зафиксировали 2 265 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), м. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

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