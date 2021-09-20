В Чехии готовятся начать ревакцинацию от коронавируса третьей дозой вещества. Укол будут рекомендовать сделать гражданам, которые завершили иммунизацию восемь месяцев назад.

Во время первой волны около 8 тыс. граждан получат сообщение о такой возможности. До конца этого месяца около 40 тыс. человек проинформируют об этом.

— Все люди, которым провели первую вакцинацию по крайней мере восемь месяцев назад, могут сделать третью вакцину, — отметил министр здравоохранения Адам Войтех.

По его словам, в первую очередь настойчиво будут рекомендовать сделать третий укол людям со слабой иммунной системой.

В то же время для бустерной дозы использовать только мРНК-вакцины, даже если до этого уколы были сделаны AstraZeneca или Johnson&Johnson.

Ряд стран мира начали делать третьи уколы вакцинами от коронавируса.

Например, Израиль. Кроме того, Франция, Германия или Италия предлагают третью прививку людям из групп риска — пенсионерами или лицам с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения пока советует воздержаться от проведения ревакцинации, чтобы первые две дозы могли получить граждане более бедных стран.

Источник: EurActiv