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В Чехии людям предлагают бустерную дозу Covid-вакцины – кто ее может получить

20 сентября, 13:58 Людмила Грубнік
В Чехии людям предлагают бустерную дозу Covid-вакцины – кто ее может получить
Источник: Depositphotos

В Чехии готовятся начать ревакцинацию от коронавируса третьей дозой вещества. Укол будут рекомендовать сделать гражданам, которые завершили иммунизацию восемь месяцев назад.

Во время первой волны около 8 тыс. граждан получат сообщение о такой возможности. До конца этого месяца около 40 тыс. человек проинформируют об этом.

— Все люди, которым провели первую вакцинацию по крайней мере восемь месяцев назад, могут сделать третью вакцину, — отметил министр здравоохранения Адам Войтех.

По его словам, в первую очередь настойчиво будут рекомендовать сделать третий укол людям со слабой иммунной системой.

В то же время для бустерной дозы использовать только мРНК-вакцины, даже если до этого уколы были сделаны AstraZeneca или Johnson&Johnson.

Ряд стран мира начали делать третьи уколы вакцинами от коронавируса.

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Например, Израиль. Кроме того, Франция, Германия или Италия предлагают третью прививку людям из групп риска — пенсионерами или лицам с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения пока советует воздержаться от проведения ревакцинации, чтобы первые две дозы могли получить граждане более бедных стран.

Источник: EurActiv

Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Чехія
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