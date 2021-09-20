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У Чехії людям пропонують бустерну дозу Covid-вакцини – хто її може отримати

20 Вересня, 13:58 Людмила Грубнік
У Чехії людям пропонують бустерну дозу Covid-вакцини – хто її може отримати
Джерело: Depositphotos

У Чехії готуються розпочати ревакцинацію від коронавірусу третьою дозою речовини. Укол рекомендуватимуть зробити громадянам, які завершили імунізацію вісім місяців тому.

Під час першої хвилі близько 8 тис. громадян отримають повідомлення про таку можливість. До кінця цього місяця близько 40 тис. осіб проінформують про це.

– Усі люди, яким провели першу вакцинацію принаймні вісім місяців тому, можуть зробити третю вакцину, – зазначив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

За його словами, першочергово наполегливо рекомендуватимуть зробити третій укол людям зі слабкою імунною системою.

Водночас для бустерної дози використовуватимуть лише мРНК-вакцини, навіть якщо до цього уколи були зроблені AstraZeneca або Johnson&Johnson.

Низка країн світу почала робити треті уколи вакцинами від коронавірусу.

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Наприклад, Ізраїль. Крім того, Франція, Німеччина чи Італія пропонують третє щеплення людям з груп ризику – пенсіонерами чи особам з ослабленим імунітетом.

Всесвітня організація охорони здоров’я поки що радить утриматися від проведення ревакцинації, щоб перші дві дози мали змогу отримати громадяни бідніших країн.

Джерело: EurActiv

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Чехія
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