В Ірландії від коронавірусу вакцинувалися 90% жителів країни старше 16 років. Це найвищий показник серед усіх країн-членів Європейського Союзу.

За даними Європейського центру з контролю захворювань, за Ірландією слідують Мальта, Данія і Португалія.

Прем’єр-міністр Мішель Мартін подякував громадськості й тим, хто брав участь у розгортанні вакцинації, а глава служби охорони здоров’я Ірландії подякував молодим людям, зокрема, за їхню реакцію на програму вакцинації.

Уряд призначив 22 жовтня датою скасування більшості обмежень і поставив дату в залежність від перевищення 90% порогу.

Протягом цього тижня багато жителів країни планують повернутися на свої робочі місця після 18 місяців карантину.

З 20 вересня в Ірландії скасують обмеження на заняття в приміщеннях та на масові заходи на відкритому повітрі.

У країні з початку пандемії Covid-19 зафіксували понад 375,3 тис. випадків, з них – 5,1 тис. летальних.

За добу, 19 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 36 029 людей. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані – 14 911 людей.

А від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 11 456 848 щеплень.

Джерело: Euractiv