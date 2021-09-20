В Ірландії від коронавірусу вакцинувалися 90% жителів країни старше 16 років. Це найвищий показник серед усіх країн-членів Європейського Союзу.
За даними Європейського центру з контролю захворювань, за Ірландією слідують Мальта, Данія і Португалія.
Прем’єр-міністр Мішель Мартін подякував громадськості й тим, хто брав участь у розгортанні вакцинації, а глава служби охорони здоров’я Ірландії подякував молодим людям, зокрема, за їхню реакцію на програму вакцинації.
Протягом цього тижня багато жителів країни планують повернутися на свої робочі місця після 18 місяців карантину.
З 20 вересня в Ірландії скасують обмеження на заняття в приміщеннях та на масові заходи на відкритому повітрі.
У країні з початку пандемії Covid-19 зафіксували понад 375,3 тис. випадків, з них – 5,1 тис. летальних.
За добу, 19 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 36 029 людей. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані – 14 911 людей.
А від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 11 456 848 щеплень.
Джерело: Euractiv