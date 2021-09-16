Вакцинація від коронавірусу є ефективним способом боротьби з вірусом. В Австрії вона допомогла зберегти життя майже 2,2 тис. громадян.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я країни.

– Модельний розрахунок показав, що без вакцинації пандемія коронавірусу призвела б до 2 177 додаткових смертей, – цитують профільне відомство місцеві ЗМІ.

Загалом у країні з початку пандемії померло 10 837 осіб.

Моделювання також показало, що імунізація зменшила кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Їх було менше на майже 5,8 тис., на понад 2,2 тис. – до реанімаційних відділень.

Із початку кампанії з імунізації населення укол від коронавірусу вже зробили понад 5,4 млн громадян Австрії, а це – майже 60% всього населення. Водночас першу дозу вакцини отримали понад 5,6 млн жителів країни.

Європейські країни одними з перших почали масову вакцинацію проти коронавірусу серед населення. Попри це, в окремих державах продовжує фіксуватися напружена епідситуація.

Джерело: ORF