Вакцинация от коронавируса является эффективным средством борьбы с болезнью. В Австрии она помогла сохранить жизни почти 2,2 тыс. граждан.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.

— Модельный расчет показал, что без вакцинации пандемия коронавируса привела бы к 2 177 дополнительным смертям, — цитируют профильное ведомство местные СМИ.

В целом в стране с начала пандемии умерли 10 837 человек.

Моделирование также показало, что иммунизация уменьшила количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Их было меньше на почти 5,8 тыс., на более 2,2 тыс. — в реанимационные отделения.

С начала кампании по иммунизации населения укол от коронавируса уже сделали более 5,4 млн граждан Австрии, а это — почти 60% всего населения. При этом первую дозу вакцины получили более 5,6 млн жителей страны.

Европейские страны одними из первых начали массовую вакцинацию против коронавируса среди населения. Несмотря на это, в отдельных государствах продолжает фиксироваться напряженная эпидситуация.

Источник: ORF