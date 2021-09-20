В Ирландии от коронавируса вакцинировались 90% жителей страны старше 16 лет. Это самый высокий показатель среди всех стран-членов Европейского Союза.

По данным Европейского центра по контролю заболеваний, за Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

Премьер-министр Мишель Мартин поблагодарил общественность и тех, кто участвовал в развертывании вакцинации, а глава Службы здравоохранения Ирландии поблагодарил молодых людей, в частности, за их реакцию на программу вакцинации.

Правительство назначило 22 октября датой отмены большинства ограничений и поставило дату в зависимость от превышения 90% порога.

В течение этой недели многие жители страны планируют вернуться на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

С 20 сентября в Ирландии отменят ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

В стране с начала пандемии Covid-19 зафиксировали более 375,3 тыс. случаев, из них – 5,1 тыс. летальных.

За сутки, 19 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 36 029 людей. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы — 14 911 человек.

А от начала вакцинальной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу – 6 304 014 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 11 456 848 прививок.

Источник: Euractiv