Исследование команды Джона Гиенга доказало, что зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, лук-порей и репчатый лук имеют особенно высокое содержание пребиотиков и необходимы человеку для оздоровления микробиома кишечника.

Результаты были обнародованы на ежегодной встрече Американского общества питания, которая состоялась недавно в Бостоне, и вызвали большой резонанс.

Ведь, по сути, результаты научной работы доказали, что потребление пребиотиков могут обеспечить сбалансированный микробиом кишечника.

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Напомним, пребиотики — это специфические растительные волокна, которые являются источниками питания хороших кишечных бактерий.

Ученые проанализировали содержание пребиотиков в 8 690 продуктах питания.

Около 37% из них содержали пребиотики. Однако, зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, лук-порей и репчатый лук имели наибольшее количество, которое колебалось от 100 до 240 мг на 1 г продукта.

Хотя большинство диетических рекомендаций пока не указывает рекомендуемую суточную норму пребиотиков, исследовательница из команды Гиенга Кассандра Бойд отметила, что примерно половина маленькой луковицы обеспечивает 5 г пребиотиков. Этого достаточно на сутки.

В то же время ученые доказали, что, к примеру, пшеница, а следовательно, и хлеб, содержат наименьшее количество пребиотиков. Их немного также в молочных продуктах, яйцах, масле и мясе.

Исследователи хотят продолжить работу с пятеркой чемпионов, поскольку пока не получили ответа на вопрос, как приготовление пищи с этими продуктами влияет на содержание пребиотиков и меняет ли их свойства.

Источник: SciTechDaily