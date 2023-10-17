Исследование команды Джона Гиенга доказало, что зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, лук-порей и репчатый лук имеют особенно высокое содержание пребиотиков и необходимы человеку для оздоровления микробиома кишечника.
Результаты были обнародованы на ежегодной встрече Американского общества питания, которая состоялась недавно в Бостоне, и вызвали большой резонанс.
Ведь, по сути, результаты научной работы доказали, что потребление пребиотиков могут обеспечить сбалансированный микробиом кишечника.
Напомним, пребиотики — это специфические растительные волокна, которые являются источниками питания хороших кишечных бактерий.
Ученые проанализировали содержание пребиотиков в 8 690 продуктах питания.
Около 37% из них содержали пребиотики. Однако, зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, лук-порей и репчатый лук имели наибольшее количество, которое колебалось от 100 до 240 мг на 1 г продукта.
Хотя большинство диетических рекомендаций пока не указывает рекомендуемую суточную норму пребиотиков, исследовательница из команды Гиенга Кассандра Бойд отметила, что примерно половина маленькой луковицы обеспечивает 5 г пребиотиков. Этого достаточно на сутки.
В то же время ученые доказали, что, к примеру, пшеница, а следовательно, и хлеб, содержат наименьшее количество пребиотиков. Их немного также в молочных продуктах, яйцах, масле и мясе.
Исследователи хотят продолжить работу с пятеркой чемпионов, поскольку пока не получили ответа на вопрос, как приготовление пищи с этими продуктами влияет на содержание пребиотиков и меняет ли их свойства.
Источник: SciTechDaily