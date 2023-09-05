Команда китайский ученых Даляньского медицинского университета в ходе исследования выяснила, что употребление пива в умеренных количествах может улучшить здоровье кишечника и укрепить иммунную систему.

— От полифенолов до клетчатки, некоторые ингредиенты золотого напитка могут стимулировать рост полезных кишечных бактерий, — говорится в сообщении.

Интересно, что алкогольный напиток оказался даже более эффективным, чем пробиотики, которые, как известно, помогают восстановить здоровый микробиом кишечника и бороться с оставшимися вредными бактериями.

Как отметили исследователи, как давний ферментированный напиток, пиво богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, которые участвуют в регуляции многих физиологических функций человека.

По словам ученых, полифенолы в солоде и хмеле пива также являются важными активными соединениями, которые взаимодействуют в обоих направлениях с микробиомом кишечника.

— Благодаря преобразованию субстратов пива, образованию биологически активных конечных продуктов и наличию микроорганизмов, некоторые его компоненты оказывают сходное или даже большее действие, чем пробиотики, — отмечают ученые.

По их словам, когда потребление алкоголя контролируется в безопасных пределах, совокупное воздействие компонентов метаболизма на кишечную флору заслуживает более всестороннего анализа.

Однако исследователи подчеркивают, что польза связана только с умеренным употреблением алкоголя.

Источник: Express