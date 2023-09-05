Команда китайських учених Даляньського медичного університету під час дослідження з’ясувала, що вживання пива в помірних кількостях може поліпшити здоров’я кишківника та зміцнити імунну систему.

– Від поліфенолів до клітковини, деякі інгредієнти “золотого напою” можуть стимулювати ріст корисних кишкових бактерій, – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що алкогольний напій виявився навіть ефективнішим за пробіотики, що, як відомо, допомагають відновити здоровий мікробіом кишківника і боротися зі шкідливими бактеріями, які залишилися.

Як зазначили дослідники, пиво, як давній ферментований напій, багате незамінними амінокислотами, вітамінами, мікроелементами та біологічно активними речовинами, які беруть участь у регуляції багатьох фізіологічних функцій людини.

За словами вчених, поліфеноли в солоді та хмелі пива також є важливими активними сполуками, що взаємодіють в обох напрямках із мікробіомом кишківника.

– Завдяки перетворенню субстратів пива, утворенню біологічно активних кінцевих продуктів і наявності мікроорганізмів, деякі його компоненти чинять схожу чи й навіть більшу дію, ніж пробіотики, – зазначають учені.

За їхніми словами, коли споживання алкоголю контролюється в безпечних межах, сукупний вплив компонентів метаболізму на кишкову флору заслуговує на всебічний аналіз.

Однак дослідники наголошують, що користь пов’язана тільки з помірним вживанням алкоголю.

Джерело: Express